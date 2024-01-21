CNN TÜRK ekranlarındaki Amerikancılığa Vatan Partisi'nden tepki!

CNN TÜRK ekranlarında 18 Ocak tarihinde yayınlanan CNN TÜRK Masası programında, İran düşmanlığı dikkati çekti. Programda, ABD Başkanı Joe Biden'ın "İran bölgede pek sevilmiyor, bunun nereye varacağı üzerinde çalışıyoruz." sözlerine yer verildi.

Programda konuklar arasında yer alan Dr. Onur İste, "İran'ın misillemelerine bakıyoruz hep teğet geçen bir taraf var. İç kamuoyuna yönelik bir şeyler yapıyor. Trump'ın açıklaması var 'Çok endişelenmiyorduk' diyordu. ABD ve İran arasında angajman kuralları var gibi görünüyor. Bu aslında gerçek bir savaş değil. Algıların savaşı." dedi.

Aydınlık Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik'in dışındaki konuklar, Biden'ın bu açıklamalarını destekleyen ifadeler kullandı. Programda Taha Hüseyin Karagöz, İran'ın sivilleri katlettiğini ve PKK/PYD terör örgütüyle birlikte hareket ettiğini öne sürdü. Karagöz, 17/25 Aralık sürecinde İran'ın ABD'yle anlaşarak Türkiye'yi 'sattığını' iddia etti. Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ise İran'ın anlaşamadığı herkesle savaştığını öne sürdü. İsmet Özçelik ise ABD'nin bölge ülkelerini birbirine düşürmeyi amaçladığını kaydetti.

VATAN PARTİSİ'NDEN CNN TÜRK'TEKİ AMERİKANCILIĞA TEPKİ!

CNN TÜRK ekranlarındaki tavra Vatan Partisi'nden tepki geldi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Türkiye'de Amerikancılığın İran, Rusya, Çin düşmanlığı yaparak yürütüldüğünü ve bunu kasten yapanların görevli olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bursalı, "Türkiye'nin güvenliğini ekrandan saçtığınız zehirle ateşe atamayacaksınız. Bu milleti kandıramazsınız. Size izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'nın açıklaması şöyle:

- CNN Türk yayınında sistemli bir şekilde İRAN DÜŞMANLIĞI yapılıyor... Referansları da görüldüğü gibi, Joe Biden! Bir tanesi 15 Temmuz'un arkasında İran var diyecek kadar pervasızlaştı. Bugün Türkiye'de Amerikancılık; İran, Rusya, Çin düşmanlığı yaparak yürütülüyor.

- ABD'nin Türkiye'yi doğrudan hedef aldığı koşullarda, ABD'yi gizleme, suyu bulandırma, dahası gerçek dostları düşmanlaştırma görevi işte böyle yapılıyor.

- Türkiye'yi yalnızlaştırmak, komşularıyla, doğal müttefikleriyle arasına husumet sokmak ancak ABD ve İsrail'e, Türkiye düşmanlığına hizmet eder. Bunu kasten yapanlar görevlidir. Türkiye'nin güvenliğini ekrandan saçtığınız zehirle ateşe atamayacaksınız. Bu milleti kandıramazsınız. Size izin vermeyeceğiz.