Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye DEM üzerinden yüklendi!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Ağrı mitinginde konuştu. Hedefinde ana muhalefet partisi CHP vardı. CHP ve Dem Parti iş birliğini eleştiren Erdoğan, "Dün silahla yaptıklarını bugün gizli ittifaklar kurarak gerçekleştirmenin gayreti içindeler" dedi.



Yerel seçim çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan il il mitinglerini sürdürüyor. Bu kez adresi Ağrı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP'yi topa tuttu. Dem Parti ile olan iş birliğine bir kez daha tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Dün silahla yaptıklarını bugün gizli ittifaklar kurarak gerçekleştirmenin gayreti içindeler. Sırtını örgüte dayayan, siyasi temsilciler de İstanbul’da ve diğer başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendilerini kurtarmanın peşindeler. Bunlar için tek önemli şey İstanbul’daki, Brüksel’deki Washington’daki ağababalarından aldıkları emirlerdir. Zaten fırsatını bulanlar da soluğu oralarda alıyor." ifadelerini kullandı.