Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Utku Reyhan Çubuk esnafıyla buluştu!

31 Mart Yerel Seçimleri’ne sayılı günler kala Vatan Partisi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Utku Reyhan Çubuk esnafıyla buluştu!
Editör: Yağmur Biçen
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Yerel seçimlere artık sayılı günler kaldı. Sahada adayların çalışmaları da hızlandı. Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Utku Reyhan, bu kez Ankara'nın Çubuk ilçesinde esnaf ile bir araya geldi. CHP'nin adayı Mansur Yavaş’ın milliyetçi maskesinin düştüğünü söyleyen Reyhan, “Vatan Partisi, her türlü terör örgütü ve rant şebekesine karşı kale gibidir” dedi.


31 Mart Yerel Seçimleri’ne sayılı günler kala Vatan Partisi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Utku Reyhan, Çubuk İlçesi adayı Dursun Keskin ile birlikte esnafını ve pazar yerini ziyaret etti, vatandaşlardan destek istedi.

Seçim çalışması sırasında bir vatandaş ilçedeki hastane sorununu dile getirdi.

Ulusal Kanal’a konuşan Vatan Partisi Ankara Çubuk İlçesi adayı işçi Dursun Keskin, sosyal belediyeciliğe vurgu yaptı.

Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Utku Reyhan ise CHP’deki DEM Parti tartışmasına katılan Mansur Yavaş’a tepki gösterdi. Reyhan “Yavaş’ın milliyetçi maskesi artık düşmüştür” dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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