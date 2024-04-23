Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, "Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da 23 Nisan dolayısıyla bir kutlama mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını, X sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104’üncü yıl dönümünü ve 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

- Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum. Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygıyla anıyorum. İstiklâlimiz ve istikbalimiz uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin her birine Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

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# cumhurbaşkanı erdoğan # 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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