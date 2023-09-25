Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neşet Ertaş Mesajı! Sosyal Medya Hesabından Paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşet Ertaş'ın vefatının 11. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neşet Ertaş Mesajı! Sosyal Medya Hesabından Paylaştı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, vefatının 11. yıl dönümü dolayısıyla Türk halk ozanı Neşet Ertaş'ı andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşet Ertaş'ı andığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

- Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan Türk halk ozanı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş ustayı vefatının 11'inci yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# cumhurbaşkanı erdoğan # Neşet Ertaş
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