Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: "Kimse bizden farklı bir duruş beklemesin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın'ın gerçekleştirdiği Irak ziyaretlerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

- Türkiye dosta dosttur. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, MİT Başkanımız İbrahim Kalın arka arkaya seri bir şekilde Irak’a ziyaret gerçekleştirdiler. Bu ziyaretler Irak'taki bu olumsuz gelişmelerin oluşturduğu havayı yumuşattı ve Türkiye-Irak arasında gerek merkezi yönetim gerekse Kuzey Irak'la ilgili adımların atılması noktasında güzel gelişmeler oldu. Dürüstlük ve mertlikten taviz vermedikten sonra, özellikle sınırlarımızın dibinde bir teröristan kurulmasına müsaade edilmedikten sonra, biz bu bölgede her türlü adımı komşularımızla beraber atarız.

Süleymaniye terör örgütü PKK/YPG'ye olan desteğini sürdürüyor. Süleymaniye'nin bu tutumuna Türkiye'nin nasıl bir karşılık vereceği sorusun üzerine Erdoğan şu yanıtı verdi:

- Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü noktasında bizim göstereceğimiz saygıyı kimse göstermez. Süleymaniye’nin bu olumsuz yaklaşımı ile ilgili defalarca uyarılar yaptık. 'Burada yeni yeni, farklı bazı oluşumlar görüyoruz, bunlara fırsat vermeyin, yoksa yalnız kalırsınız' dedik. Zira Süleymaniye her an her zaman elimizin üzerinde olduğu, soydaşlarımızın bulunduğu bir yer.