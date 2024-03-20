Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden pembe otobüs tepkisi

Yerel seçim sürecinde bazı partilerin "pembe otobüs" vaadine Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden tepki geldi. Kadınlar, İstanbul, İzmir ve Adana'dan ses yükseltti. Pembe otobüs isteyen partilerin ortak noktalarının laik Türkiye cumhuriyetiyle kavgalarının olduğu vurgulandı.

Editör: Uğur Çam
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Bazı partilerin seçim vaadi olarak ortaya koydukları "Pembe otobüse" tepki çığ gibi büyüyor. Cumhuriyet Kadınları Derneği, yurdun dört bir yanından ses yükseltiyor.

Cumhuriyet Kadınları Derneği, İstanbul Kadıköy'de basın açıklaması yaptı. CKD Genel Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Elif Eskin, pembe otobüs vaad eden partilere seslendi.

Cumhuriyet Kadınları İzmir’de de meydana indi. Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nuriye Kadan “Pembe Otobüs kadınlarımızı kafese götürüyor” dedi.

Kadan, pembe otobüsü öneren partilerin ortak noktaları laik, üniter Türkiye cumhuriyetiyle kavgalı olmaları” dedi.

Bir açıklamada Adana'da yapıldı. Seyhan ve Çukurova Şubeleri yerel seçimlerde ortaya atılan “pembe otobüs” vaatlerine tepki gösterdi. Ortak açıklamayı Çukurova Şube Başkanı ve Vatan Partisi Çukurova Belediye Başkan Adayı Banu Karahan yaptı.

Kadınlardan 'pembe otobüs' tepkisi! "Kafese giden pembe otobüsler"Kadınlardan 'pembe otobüs' tepkisi! "Kafese giden pembe otobüsler"Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Cumhuriyet Kadınları Derneği # CKD
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