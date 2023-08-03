D-Smart'tan Disney'e Galatasaray maçında Atatürklü tepki! "Geldikleri gibi giderler"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu maçına çıktı. Zalgiris karşısında oynayan sarı kırmızılı ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı. Maçta en çok konuşulan ise, Galatasaray'ın galibiyeti değil, maçı canlı yayınlayan D-Smart'ın yaptığı hareket oldu.

D SMART'TAN DİSNEY'YE: "GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER"

Disney Plus, Atatürk dizisini Ermeni lobisinin baskıları sonucu yayınlamaktan vazgeçmişti. Çok tartışılan bu karara, D-Smart'ın verdiği yanıt ise çok konuşuldu. D-Smart, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçını canlı yayınladığı sırada alt bantta, Atatürk resmi ve "Geldikleri gibi giderler" yazısı paylaştı.