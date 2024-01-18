DEM Parti'ye seçim yardımı nöbet tutan aileleri kızdırdı

DEM Parti'ye seçim yardımı yapılması, Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan aileleri kızdırdı. Aileler, Hükümet'e seslendi, "parayı Mehmetçik'i öldürsün diye mi veriyorsunuz" dedi.

DEM Parti'ye seçim yardımı nöbet tutan aileleri kızdırdı
Editör: Ekrem Demir

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbet eylemi kararlılıkla devam ederken, DEM Partiye sağlanan seçim yardımı tepkilere neden oldu.

Eylemde bin 600'üncü günü geride bırakan aileler, DEM'e yapılacak 658 milyon TL'lik yardıma karşı çıkıyor. Çünkü çocukları HDP-DEM ortaklığıyla PKK'ya götürüldü.

Aile sayısı da artıyor. Aydın'dan eyleme katılan Naciye-Kemal Ercan çiftçi oğulları Mazlum için nöbete başladı.

8 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan Aysun Arslan’ın annesi Aydan Arslan da HDP'nin sırtını PKK'ya dayadığını söyledi.

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# DEM Parti # hdp
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