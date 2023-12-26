Demirtaş "Şeyh Said'in Torunuyum dedi, Vatan Partisi'ni Hedef Aldı"

6-8 Ekim olayları nedeniyle esas hakkındaki mütaalaya karşı savunmasını yapmak için 2’inci kez hâkim karşısına çıkan Demirtaş, Perinçek ve Aydınlık Gazetesi'ni "algı yönetimi yapmakla" suçladı.

İlk savunmasında “şeyh said torunuyum” dedi. Ardından 6-8 Ekim terör olaylarına ışık tutan Aydınlık gazetesini ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek’i hedef aldı.



HDP'nin eş genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, 6-8 Ekim terör olayları davası nedeniyle hâkim karşısındaydı. Aralarında PKK'nın üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş, Vatan Partisi ve Aydınlık Gazetesi'ne saldırdı.



Demirtaş savunmasında, "Perinçek'in Aydınlık Gazetesi 'ABD talimatıyla çocukları yaktın' başlığını atmış. Perinçek'in üstün zekâsıyla ABD talimatıyla çocukları ateşe attığımı söylüyorlar. Bunlar algı operasyonu olarak sürdürüldü” ifadelerini kullandı.



Terör hükümlüsü Demirtaş, Vatan Partisi Genel Başkanıyla birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliyi de hedef aldı.



Doğu Perinçek’e algı yönetti diyerek saldıran Demirtaş, Erdoğan ve Bahçeli’nin de Doğu Perinçek’in arkasından gittiğini söyledi, yargılanma sürecinin uzatıldığını iddia etti.