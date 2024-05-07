Devlet Bahçeli'den Osman Kavala tepkisi! "Sipariş süreç" değerlendirmesi yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, Avrupa’dan gelen Osman Kavala baskısının Türkiye’de bayraktarlığını yapanlara çıkıştı.

- Türkiye’nin itibarını, istikbalini ve saygınlığını Osman Kavala’ya bağlayanlar korkunç bir bühtanın failleri değildir de nedir? Osman Kavala’nın yeniden yargılanması ya da serbest bırakılması hususunda kamçılanan sipariş bir süreç devamlı surette ilerletilmektedir. Mahkum olmuş Kavala’ya "İçeride tutuluyor" diye yazıp konuşanlar tek kelimeyle devlet ve millet muhalifidir. Bunların anlayışına göre Türkiye uluslararası baskı ve dayatmalara teslim olmalı, süngü düşürmeli, diz çökmelidir.

Devlet Bahçeli'den, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Ağzımızı açsak karşımıza Kavala çıkıyor. Saati soruyorsun 'Sen önce Kavala'yı çıkar' diyorlar'' sözleriyle ilgili de "Sayın Özel’in saati sormak yerine PKK’ya ve FETÖ’ye verilen destekleri muhataplarının yüzüne vurması gerekmez miydi? Türkiye hukuk devletidir, yargımız bağımsız ve tarafsızdır demesi taşıdığı sorumluluğa uygun düşmez miydi?" ifadeleri geldi.

Devlet Bahçeli, Osman Kavala’nın tahliyesine dönük süreç hakkında köşe yazısı yazan Abdulkadir Selvi’yi de eleştirdi.

- Emin olunuz, bunları kaleme alan şahıs doğrudan doğruya "Osman Kavala serbest bırakılmalıdır" dese en azından daha tutarlı ve omurgalı bir açıklama yapmış olurdu. Kızıl Soros çocukları... Bir davada sanıkların, tanıkların veya mağdurların lehlerine veya aleyhlerine olacak şekilde yargı yetkisi kullananlara baskı yapmak, talimat vermek suçtur.

MHP'DEN CHP'YE DEM PARTİ ÇAĞRISI

MHP lideri, konuşmasında PKK’nın Meclis’teki uzantısı DEM Parti ile dirsek temasında bulunan CHP'ye de bir çağrı yaptı.