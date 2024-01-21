Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 23 Ocak'ta ABD'ye gidecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 23 Ocak Salı günü Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Bakan Fidan, New York'ta yapılacak olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önümüzdeki hafta içi yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirecek.
Bakan Hakan Fidan, 23 Ocak Salı günü Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Bakan Fidan, New York'ta yapılacak olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılacak.
Toplantıda Filistin'de yaşananlar ve son durum masaya yatırılacak. Fidan'ın New York ziyareti sebebiyle çeşitli ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.