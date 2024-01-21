ABD'nin Irak'taki üssüne etkili füze salvosu

Irak’taki direniş gruplarının Filistin direnişine desteği sürüyor. Irak İslami Direniş grubu ABD’nin Irak’taki Ayn-el Esad üssünü füze yağmuruna tuttu. Üsse yaklaşık 40 füzenin fırlatıldığı belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, yaptığı açıklamada saldırının cumartesi günü saat 18.30’da olduğunu duyurdu.

CENTCOM açıklamasında, çok sayıda balistik füze ve roket fırlatıldığını belirtti. Açıklamada, füzelerin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından engellendiği iddia edildi. Saldırı ardından hasar tespit çalışmalarının da devam ettiği kaydedildi.

CENTCOM, bazı ABD personelinin "travmatik beyin yaralanması" değerlendirmesinden geçtiğini ve en az bir Irak askerinin de yaralandığını ifade etti.

Irak İslami Direniş grubu, Gazze’deki saldırılara yanıt olarak, ABD ve öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere sık sık saldırılarda bulunuyor. Bu kapsamda daha önce Anbar'daki Ayn el-Esed Askeri Üssü, Erbil'deki Harir Hava Üssü, Bağdat'taki Victory Askeri Üssü ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki ABD üssü defalarca bomba yüklü İHA’lar ve füzelerle hedef alındı.

Öte yandan Yemen Ordusu da İsrail’e giden gemilere yönelik Kızıldeniz’deki faaliyetlerini sürdürüyor. CENTCOM, Yemen Ordusu’nun faaliyetlerine dair de bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, 20 Ocak’ta sabaha doğru saat 4 sularında fırlatılmaya hazırlanan Yemen gemisavar füzesine karşı ABD tarafından saldırı yapıldığı belirtildi. Yemen Ordusu’nun füzelerinin ABD’nin bölgedeki güçlere yönelik tehdit oluşturduğu bildirildi.