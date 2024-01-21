Dünya, Filistin için meydanlarda! İsrail'in saldırıları protesto edildi

Dünyanın her noktasında binler Filistin’e destek için meydanları doldurdu. İspanya'da meydanlara dökülen yüz binler, "Filistin'deki soykırımın" durdurulmasını istedi. Kent merkezinde toplanan göstericiler, Filistin bayrakları ile "İsrail'e boykot", "Katil Netahyahu", "Özgür Filistin", "İsrail vuruyor, ABD ve AB sponsorluk yapıyor" yazılı pankartlar taşıdı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde soğuk havaya rağmen toplanan binlerce kişi de İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Filistin halkına destek için yürüyüş düzenlendi. Cenevre'deki Neuve Meydanı'nda toplanan ve sayıları 10 bini aşan göstericiler, kent merkezinde saatlerce yürüdü.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da da Filistin’e destek gösterilerine sahne oldu. Viyana'daki İnsan Hakları Meydanı’nda toplanan göstericiler, "Hemen ateşkes", "Soykırıma hayır" ve "Terörist İsrail" yazılı pankartlar açtı. Göstericiler, şehrin önemli caddelerinden Ringstrasse'yi trafiğe kapatarak Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü.

Önemli eylemlerden birinin adresi de Fransa oldu. Brüksel'e kadar devam edecek Filistin'e destek yürüyüşü Paris'te başladı. Yürüyüşe katılanlar Avrupa Birliğinden İsrail'e karşı yaptırım uygulamasını talep edecek.

İsveç'in başkenti Stockholm'de ise yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de 100 günü aşkın süredir devam ettirdiği “soykırımın” durdurulmasını istedi.

Öte yandan Netanyahu karşıtları da Tel Aviv’de erken seçim talebiyle gösteri düzenledi. "İsrail hükümetine 'Artık yeter' demek için buradayız. Seçim ve yeni bir hükümet istiyoruz.” diyen göstericiler esirlerin kurtarılmasını da istedi.