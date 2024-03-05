Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD yolcusu! İşte Hakan Fidan'ın ABD ziyaretinin detayları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın ABD'ye gidecek. MİT Başkanı İbrahim Kalın da Amerika'da. CIA Başkanı William Burns ile bir araya gelecek olan İbrahim Kalın, Beyaz Saray, Kongre ve Dışişleri'nde de temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD yolcusu! İşte Hakan Fidan'ın ABD ziyaretinin detayları
Editör: Yasin Kerim Aşan

MİT Başkanı İbrahim Kalın ABD'ye gitti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken'ın daveti üzerine 6 Mart'ta ABD'ye gidecek.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Washington'da CIA Başkanı William Burns ile bir araya gelecek. Kalın, Beyaz Saray'da, Kongre'de ve Dışişleri'nde de temaslarda bulunacak.

Resmi açıklamaya göre Kalın, ABD'li yetkililerle terörle mücadele, Filistin, Ukrayna ve Kafkasya konularını görüşecek.

Hakan Fidan – Antony Blinken görüşmesinde ise Ukrayna ve Filistin meselesinin görüşülmesi öngörülüyor.

Sputnik'in haberine göre Fidan – Blinken görüşmesinde ABD’li diplomatların Türk firmalara yaptırım tehdidinin gündeme gelmesi bekleniyor.

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