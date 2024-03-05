Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD yolcusu! İşte Hakan Fidan'ın ABD ziyaretinin detayları

MİT Başkanı İbrahim Kalın ABD'ye gitti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken'ın daveti üzerine 6 Mart'ta ABD'ye gidecek.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Washington'da CIA Başkanı William Burns ile bir araya gelecek. Kalın, Beyaz Saray'da, Kongre'de ve Dışişleri'nde de temaslarda bulunacak.

Resmi açıklamaya göre Kalın, ABD'li yetkililerle terörle mücadele, Filistin, Ukrayna ve Kafkasya konularını görüşecek.

Hakan Fidan – Antony Blinken görüşmesinde ise Ukrayna ve Filistin meselesinin görüşülmesi öngörülüyor.

Sputnik'in haberine göre Fidan – Blinken görüşmesinde ABD’li diplomatların Türk firmalara yaptırım tehdidinin gündeme gelmesi bekleniyor.