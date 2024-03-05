Vatan Partisi heyetinden Prag Büyükelçiliğine ziyaret

Ulusal Strateji Merkezi (USMER) Başkanı ve Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek ile Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Avrupa temasları kapsamında Çekya'nın başkenti Prag'a gittiler.

Vatan Partisi heyeti, bu kapsamda, Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğine de ziyaret gerçekleştirdi.

Şule Perinçek ve Özgür Bursalı, büyükelçiliği ziyaret ederek, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve Birinci Müsteşar Banu Malaman ile görüştü.

Vatan Partisi heyeti, Egemen Bağış ve Banu Malaman ile Türk Çek ilişkileri hakkında fikir alışverişinde bulundular.