Vatan Partisi heyetinden Prag Büyükelçiliğine ziyaret

Avrupa temasları kapsamında Prag'da bulunan Vatan Partisi heyeti, Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğini ziyaret etti. Şule Perinçek ve Özgür Bursalı, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ile görüştü.

Vatan Partisi heyetinden Prag Büyükelçiliğine ziyaret
Editör: Yasin Kerim Aşan

Ulusal Strateji Merkezi (USMER) Başkanı ve Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek ile Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Avrupa temasları kapsamında Çekya'nın başkenti Prag'a gittiler.

Vatan Partisi heyeti, bu kapsamda, Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğine de ziyaret gerçekleştirdi.

Şule Perinçek ve Özgür Bursalı, büyükelçiliği ziyaret ederek, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve Birinci Müsteşar Banu Malaman ile görüştü.

Vatan Partisi heyeti, Egemen Bağış ve Banu Malaman ile Türk Çek ilişkileri hakkında fikir alışverişinde bulundular.

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# vatan partisi # prag # Özgür Bursalı # şule perinçek
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