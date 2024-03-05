Soykırım yalanının bitirildiği yerden seslendiler: "Köklü çözüm geliyor"

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı ve MYK Üyesi Şule Perinçek, Avrupa çalışmaları kapsamında Almanya’dan sonra İsviçre’nin kentlerini ziyaret etti. Parti kadroları ve Tük yurttaşlarla buluşan Parti heyeti, Zürih’te ve Bulle’de toplantılar yaptı ve ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Zürih’te “Yerel Seçimler ve Türkiye’nin Çıkış Yolu” konferansı yapıldı. Vatan Partisi Avrupa Temsilcisi Hasan Kemahlı’nın açılışını yaptığı toplantıda Genel Sekreter Bursalı, Türkiye’deki seçim sürecini aktardı. Bursalı, “Türkiye köklü bir çözüme gidiyor. 1 Nisan günü dünya dönmeye, güneş doğmaya devam edecek. Bir tek Vatan Partisi’nin Türkiye’nin önüne getirdiği gerçek manzara ve büyük çözüm daha iyi anlaşılacak” dedi. Seçimlere güç toplamak ve Belediye Başkanlıkları kazanmak iddiasıyla girdiklerini belirten Bursalı, “Bitlis Güroymak’tan Kırklaleri’ne, Büyükşehirlerden, Muhtarlıklara kadar binlerce Vatan Partisi kadrosu, adaylarımızla birlikte omuz omuza çalışıyor” dedi. İsviçre’de Doğu Perinçek önderliğinde Soykırım yalanına karşı destanların yazıldığını hatırlatan Bursalı, “yeni zaferler önümüzdedir, Avrupa’daki Türk yurttaşlarımız yine büyük destanlar yazacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmasını yapan MYK Üyesi Şule Perinçek, “Değerli hemşehrilerim, sizlere Pazarcık’ın, Adıyaman’ın, Bitlis’in selamlarını getirdim. Türkiyemiz büyük bir çözümün eşiğindedir ve Vatan Partisi’nin günleri gelmiştir” dedi. Yerel Seçimlerin, bir Genel Seçime dönüştüğünün altını çizen Perinçek, “Bitlis’in kaplıcalarından, kadın kooperatiflerine, turizmden, Asya’dan edineceğimiz kardeş belediyelere kadar planlarımız hazır. Üreterek, başı dik yaşayacağımız günlerin ilk işaretlerini, kazanacağımız belediyelerden vereceğiz. Bölücü ve yobaz terörü Güneydoğu’dan ve bütün bölgeden temizleyeceğiz. Büyük fırsata omuz verelim” dedi.

Avrupa ve dünya ekonomisi için de sistemin sonuna geldiğini belirten Perinçek, “Avrupa’da vatan hasreti çeken yurttaşlarımızın başı dik olması için, arkalarında güçlü bir Türkiye gerekiyor. Vatan Partisi Avrupa’daki yurttaşlarımızın bugünü ve geleceği için de mücadele ediyor” diyerek sözlerini tamamladı.