Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali! Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası mesajı verdi

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçti. Gündemine terörle mücadele olan Erdoğan, son zamanlarda saldırıların arttığı Irak için sınır ötesi operasyon sinyali verdi.

- Terörle mücadeleyi, sınırlarımız içinde ve dışında önümüze çıkan engelleri aldırmadan kararlılıkla devam ettiriyoruz. Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yazın, Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı verilerini açıkladı. Erdoğan konuşmasında, "Türkiye, bu sayede sektörde yüzde 20’lerde olan yerlilik oranını yüzde 80‘lerin üzerine taşımıştır. ihracatımızı 10 yılda yaklaşık 4,5 kat artırdık. Geçtiğimiz yıl dünyanın 185 ayrı ülkesine 230 çeşit savunma sanayi ürünü satarak 5,5 milyar dolarlık ihracat yaptık." dedi.

ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca emekliye de mesaj verdi. Erdoğan, "Elbette yaşanan sıkıntıların farkındayız. Bu demek değil ki çalışanlarımızı ve emeklerimizi hayat pahalılığının pençesine terk edeceğiz. Tam tersine enflasyonu yenerek, büyümeyi sürdürerek, milli gelirimizi artırarak devletimizi güçlendirerek her meselemizi çözdüğümüz gibi çalışanlarımızın ve emeklerimizin gelirlerini de artıracağız." dedi.