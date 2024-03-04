Bakan Yaşar Güler'den yeni operasyon sinyali! Komutanlarla video konferans toplantısı gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Şuay Alpay, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

YAŞAR GÜLER'DEN YENİ OPERASYON SİNYALİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, toplantıda faaliyetlere ilişkin bilgi alırken talimatlar da verdi. Bakan Yaşar Güler, küresel ve bölgesel düzeyde kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, artan risk, tehdit ve tehlikeler karşısında ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak, hak ve menfaatleri korumak için azim ve kararlılıkla çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin özverili çalışmalarını gerek ziyaretlerinde gerekse de katıldığı tatbikat ve faaliyetlerde memnuniyetle müşahede ettiğini anlatan Güler, şunları kaydetti: