16 şehirde yağış bekleniyor! Bakan Ali Yerlikaya'dan yağışlarla ilgili uyarı

Anadolu'nun batısında ve iç kesimlerinde bulunan 16 şehirde beklenen aşırı yağış ve kuvvetli fırtına ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan uyarı geldi. Ali Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

16 şehirde yağış bekleniyor! Bakan Ali Yerlikaya'dan yağışlarla ilgili uyarı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın için Muğla ve Antalya için turuncu, Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya ve Karaman'da aşırı yağış ve kuvvetli fırtına beklendiği ifade edilmiş ve sarı kodlu uyarıda bulunulmuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meteoroloji'den yapılan uyarıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Meteoroloji'den yapılan uyarıya dikkati çeken Bakan Ali Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

- Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.
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Kaynak: Anadolu Ajansı

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