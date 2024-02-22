Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brezilya'da ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü. Görüşmede, Gazze, Ukrayna ve NATO'nun genişleme süreci ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine gitti.

Bakan Hakan Fidan, burada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Görüşmede, Gazze konusunda tam ateşkesin bir an önce sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Ukrayna'daki savaş, NATO’nun genişleme süreci, Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri ve diğer bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ilerleyen dönemde düzenlenecek üst düzey ziyaretlerin takvimi konuşuldu.

Bakan Fidan, Blinken'in yanı sıra Almanya ve Bolivya Dışişleri Bakanı ile de bir araya geldi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# hakan fidan # abd # Antony Blinken
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