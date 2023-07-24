Dışişleri'nden Kuran'ı Kerim'e karşı yapılan saldırıya tepki

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur’an-ı Kerim’e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetledi.

Dışişleri'nden Kuran'ı Kerim'e karşı yapılan saldırıya tepki
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Bakanlık, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı tekrarlanan saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kopenhag’da bugün kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Danimarka makamları, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeli ve İslam dinine ve milyarlarca inananına yönelik nefreti körükleyen bu çirkin eylemlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almalıdır" ifadeleri kullanıldı.

# danimarka # kuranı kerim # dışişleri bakanlığı
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