Disney'in Atatürk dizisini iptal kararına tepkiler büyüyor! Küresel Gazeteciler Konseyi Disney'e sert tepki gösterdi

Disney'in Atatürk dizisini iptal etmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Pek çok kişi ve kurum, Disney'in bu kararı sonrası tepkisini dile getiren açıklamalar yaptı. Bir tepki de Küresel Gazeteciler Konseyi'nden geldi. Küresel Gazeteciler Konseyi, Türkiye’de dijital platform statüsüyle yayın lisansı alan ve binlerce abonesi olan Disney Plus’ın ‘Atatürk’ dizisini iptal etmesi yönündeki kararını sert bir dille kınadı.

KGK Yönetim Kurulu’nun Genel Başkan Vekili İsmail Bayazıt imzasıyla yayınladığı mesaj şöyle:

- Bu nedenledir ki; Disney Plus konusunda RTÜK’ün başlattığı incelemenin en kısa sürede tamamlanması beklentimizdir. Türk halkının da Disney Plus platformundaki üyeliklerini bir an önce iptal etmesi çağrımızdır. Disney Plus’ın “Atatürk” dizisine yönelik örtülü sansürünü, Cumhuriyetimizin kurucusu ve ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına ve Türk milletine karşı saygısızlık olarak görüyor ve şiddetle kınıyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında “baskı ve lobi” iddialarına sığınarak gerekçelendirilen tutum karşısında, Disney Plus yetkililerinin bu vahim karardan ivedilikle dönmelerini bekliyoruz.