Diyarbakır'da terör operasyonu! 3 zanlı yakalandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da terör operasyonu! 3 zanlı yakalandı

Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Son olarak Diyarbakır'da, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespit edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında, 2014-2017 yıllarında Yenişehir piknik alanında Irak'ın kuzeyindeki Sincar'dan gelen Ezidilerin kaldığı kampta, terör örgütü PKK/KCK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda eğitim verdiğinin belirlenmesi üzerine yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, E.K.D, N.Y.C. ve H.İ. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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