Diyarbakır'da terör operasyonu! 3 zanlı yakalandı

Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Son olarak Diyarbakır'da, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespit edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında, 2014-2017 yıllarında Yenişehir piknik alanında Irak'ın kuzeyindeki Sincar'dan gelen Ezidilerin kaldığı kampta, terör örgütü PKK/KCK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda eğitim verdiğinin belirlenmesi üzerine yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, E.K.D, N.Y.C. ve H.İ. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.