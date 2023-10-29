Doğu Perinçek 40. TÜYAP Kitap Fuarı'nda Kitaplarını İmzaladı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 40. TÜYAP Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzaladı. Sonrasında "Türk Devrimi'nin Neresindeyiz" başlıklı söyleşide konuştu. Cumhuriyet'in devrimle kurulduğunu vurgulayan Perinçek Türkye'nin milli demokratik devrimi tamamlayacak sürece girdiğini kaydetti.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, İstanbul'da 40. TÜYAP Kitap Fuarı'nda Kaynak Yayınları standında kitaplarını imzaladı. Kitaplarını imzalatan vatandaşlar sorular sordu ve Perinçek ile fotoğraf çekildi.
Perinçek kitaplarını imzaladıktan sonra "Türk Devrimi'nin Neresindeyiz" başlıklı söyleşide konuştu. Cumhuriyet'in nasıl kurulduğunu anlattı.
40. TÜYAP Kitap Fuarı'nda kitaplarımızı imzalıyoruz.— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) October 28, 2023
Saat 17.45'e kadar Kaynak Yayınları standına gelerek kitaplarınızı imzalatabilirsiniz. pic.twitter.com/iEsRgaKWop
Perinçek, Cumhuriyet'i kuran etmenleri sıraladı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin önemli bir süreçte olduğuna dikkat çekti. Perinçek, milli demokratik devrimin tamamlanacağını da vurguladı.