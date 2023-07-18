Dünya Meteoroloji Örgütünden korkutan açıklama! Bunlar iyi günlerimiz! Daha kötü günler geliyor...

Dünya Meteoroloji Örgütünden (WMO) kritik bir açıklama geldi. Açıklamada, dünya genelinde yaşanan sıcaklık artışı ile ilgili önemli ifadelere yer verildi.

Dünya Meteoroloji Örgütünün Kıdemli Hava Sıcaklığı Uzmanı John Nairn, BM Cenevre Ofisi'ndeki haftalık basın toplantısında konuştu. Nairn, kuzey yarımküre ve dünya genelinde etkisini gösteren aşırı sıcaklarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Nairn, aşırı sıcaklıklar, hızlı kentleşme ve yaşanan nüfus dolayısıyla ısının büyüyen bir sağlık riski olduğuna işaret etti. Ekonomi, doğal yaşam ve çevre üzerinde büyük etkisi olduğunu vurguladı.

Nairn, "Yakın zamanda yapılan bir çalışma, geçen yaz Avrupa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 60 bin kişinin daha öldüğünü ortaya koydu. Bu sayıya uzmanlar ve hükümetler oldukça temkinli yaklaşıyor." dedi.

DAHA YOĞUN SICAKLIK DALGALARI GELECEK!

Avrupa'nın yanı sıra dünya genelinde de sıcak hava dalgalarının etkili olduğuna dikkati çeken Nairn, Avrupa'nın dünyadaki en güçlü erken uyarı sistemlerine ve ısı sağlığı eylem planlarına sahip olduğunu kaydetti.

Nairn, "Sıcak hava dalgalarının süresinde ve yoğunluğunda devam eden bir artış görüyoruz. Bu durum küresel ısınmayla ilgili bilimsel veriler ve Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporlarıyla da tamamen tutarlı. Bu olaylar, yoğun şekilde artmaya devam edecek. Dünya, daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalı." ifadelerini kullandı.