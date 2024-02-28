Dünya Sivil Toplum Kuruluşları günü İstanbul'da kutlandı

Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Günü Türkiye’de ilk kez kutlandı. Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederayonu’nun düzenlediği etkinlik İstanbul Üsküdar'da yapıldı.

Etkinliğe Türkiye’nin 81 ilinden STK temsilcileri katıldı. Etkinliğe katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum da STK akademisinin açılışını yaptı.

KASTOB Genel Başkanı Nevzat Duyar etkinlikte yaptığı konuşmada, etkinliğin ilk defa Türkiye'de yapılmasından mutlu olduklarını belirtti.