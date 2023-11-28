Ege Üniversitesi'nin Eski Rektörü Hakim Karşısında! Rektör Yargılanıyor Sıra Ekibinde

Ege Üniversitesi’nin eski rektörü Cüneyt Hoşcoşkun’un FETÖ üyeliği suçlamasıyla görülen davada ilk duruşma bugün yapılıyor.

Hoşcoşkun, FETÖ soruşturması kapsamında 2017'den bu yana aranırken, 4 Temmuz’da tedavi için gittiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yakalandı.

Tutuklanan eski rektör hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Hoşcoşkun, Ege Üniversitesinden uzaklaştırıldı ancak ekibi hala görevde… Cüneyt Hoşcoşkun döneminde Ege Üniversitesi’ne yerleşen akademisyenler yerini koruyor. Üstelik üniversite içinde üst düzey görevlerdeler ve isim isim biliniyorlar.

Aydınlık Gazetesi’ne konuşan üniversitede kaynakları, FETÖ’cülerin iftira ile vatansever öğretim üyelerinin yükselişini engellediklerini belirtiyor. Kaynaklar, “15 Temmuz’dan önce üniversitelerde bu kadar güçlü değillerdi. Şimdi akademide çok daha güçlüler. Özellikle rektör yardımcılarına dikkat.” uyarısı yapıyor.