Emekli Astsubaylar hükümete seslendi: "Hakkımızı istiyoruz!"

Emekli astsubaylar, İstanbul Maltepe’de, özlük haklarını savunmak ve tazminat talepleri için bir araya geldi. Hükümete seslenen binlerce emekli Astsubay, "Hakkımızı istiyoruz" dedi. Türk Ordusuna hizmet veren astsubaylar açlık sınırı altında kalan emekli aylıklarının da artırılmasını istiyorlar.

Editör: Uğur Çam

Binlerce emekli astsubay seslerini duyurmak bir araya geldi. Hep bir ağızdan hükümete seslendiler. Düşük emekli aylıklarına tepkilerini dile getirdiler.

Emekli astsubaylar, Maltepe’de Büyük Astsubay Mitinginde ek gösterge haklarını almak ve tazminat talepleri için bir araya geldi. Emekli astsubaylar adına basın açıklamasını Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli Kıdemli Başçavuş Avukat Yalçın Tunçbilek yaptı.

Emekli astsubaylar kıdem tazminatının verilmesi ve açlık sınırının altında kalan emekli aylıklarına iyileştirme yapılması için 13 Şubat’ta Ankara’da Milli Savunma Bakanlığı'na dilekçe vermişti.

Emekli astsubaylar eylemde! Görev tazminatı alamayan emekli astsubaylar hükümete seslendiEmekli astsubaylar eylemde! Görev tazminatı alamayan emekli astsubaylar hükümete seslendiGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# emekli astsubay # miting
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