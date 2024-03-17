Emekli Astsubaylar hükümete seslendi: "Hakkımızı istiyoruz!"

Binlerce emekli astsubay seslerini duyurmak bir araya geldi. Hep bir ağızdan hükümete seslendiler. Düşük emekli aylıklarına tepkilerini dile getirdiler.

Emekli astsubaylar, Maltepe’de Büyük Astsubay Mitinginde ek gösterge haklarını almak ve tazminat talepleri için bir araya geldi. Emekli astsubaylar adına basın açıklamasını Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli Kıdemli Başçavuş Avukat Yalçın Tunçbilek yaptı.

Emekli astsubaylar kıdem tazminatının verilmesi ve açlık sınırının altında kalan emekli aylıklarına iyileştirme yapılması için 13 Şubat’ta Ankara’da Milli Savunma Bakanlığı'na dilekçe vermişti.