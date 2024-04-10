Emniyet müdüründen DEM'li Sarıtaş'a tepki: Sen bu devletin milletvekili değilsin

Siirt'te 31 Mart sonrası mazbata tartışmaları sırasında DEM Partili Sabahat Erdoğan Sarıtaş'ın adliyeye giriş provokasyonuna emniyet görevlisi tepki gösterdi.

Emniyet müdüründen DEM'li Sarıtaş'a tepki: Sen bu devletin milletvekili değilsin
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Siirt'te adliyeye girerken provokasyon yapmaya çalışan DEM Parti Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş'ın karşısına Siirt emniyeti dikildi. 3 Nisan'da Siirt Adliyesi'ne girerek provokasyona niyetlenen Sarıtaş'a Siirt Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk izin vermedi. 

Görevli güvenlik güçlerine zorluk çıkartan Sarıtaş "Çekil önümden çekil. Önümden çekilir misin mesafeye dikkat et. Suç işliyorsunuz. Bu devletin polisleri senin değil." ifadeleriyle barikatı aşmaya çalıştı.

"SEN BU DEVLETİN MİLLETVEKİLİ DEĞİLSİN"

Bu sırada polislerin başındaki görevli Sarıtaş'ın bu tavırlarına cevap vererek, "Bana parmak sallama. Önünden çekilmiyorum. Almayın içeri. Sen de polislere yaklaşma, polislerden uzak dur. Sen bu devletin milletvekili değilsin. Sen benim muhatabım değilsin." ifadelerini kullandı.

Siirt Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk'ün sözleri sosyal medyada gündem oldu. 

# siirt # DEM Parti
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