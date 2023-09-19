Erdoğan- Musk görüşmesinde devlet teammüllerine uymayan görüntüler

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Elon Musk'ı Türkev'inde kabul etti.

ERDOĞAN- MUSK GÖRÜŞMESİNDE DEVLET TEAMMÜLLERİNE UYMAYAN GÖRÜNTÜLER



İkilinin kameralara yansıyan görüntüleri her ne kadar samimi görünse de ciddiyetten ve resmi teammüllerden uzak olduğu görüldü. Musk'ın görüşmeye X adını verdiği oğlu ile birlikte gelmesi ve rahat giysileri dikkat çekti. Erdoğan'ın Musk'a yönelttiği ilginç sorular da kameralara yansıdı.

Görüşme sonrası akıllara Cumhuriyet tarihindeki resmi kabullerin ağırlığı geldi. Görüşmenin sonunda Elon Musk'ı İzmir'de düzenlenecek Teknofest'e davet etti.