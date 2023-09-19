Erdoğan- Musk görüşmesinde devlet teammüllerine uymayan görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta, Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk ile görüşmüştü. Resmi görüşmede, devlet teammülerine uymayan görüntüler dikkat çekti.

Erdoğan- Musk görüşmesinde devlet teammüllerine uymayan görüntüler

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Elon Musk'ı Türkev'inde kabul etti.

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ERDOĞAN- MUSK GÖRÜŞMESİNDE DEVLET TEAMMÜLLERİNE UYMAYAN GÖRÜNTÜLER


İkilinin kameralara yansıyan görüntüleri her ne kadar samimi görünse de ciddiyetten ve resmi teammüllerden uzak olduğu görüldü. Musk'ın görüşmeye X adını verdiği oğlu ile birlikte gelmesi ve rahat giysileri dikkat çekti. Erdoğan'ın Musk'a yönelttiği ilginç sorular da kameralara yansıdı.

Erdoğan- Musk görüşmesinde devlet teammüllerine uymayan görüntüler - Resim : 2Görüşme sonrası akıllara Cumhuriyet tarihindeki resmi kabullerin ağırlığı geldi. Görüşmenin sonunda Elon Musk'ı İzmir'de düzenlenecek Teknofest'e davet etti.

 

# recep tayyip erdoğan # Elon Musk
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