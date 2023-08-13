Esenler'deki korku apartmanı: 5 yıldır belirli araştıklarla yaşanıyor

Esenler ilçesinde bulunan 5 katlı bir apartman, 2018 yılından bu yana belirli aralıklarla yaşanan çökmelerle dolu korku dolu anılarla anılıyor. İstanbul'un Esenler ilçesindeki bu apartmanda yaşayan sakinler, son beş yılda yaşanan olaylar nedeniyle büyük bir endişe içinde yaşamlarını sürdürüyor. Binanın durumu ve belediye yetkililerinin tutumu, apartman sakinlerini tedirgin ediyor. Bu yazımızda Esenler'deki korku apartmanının yaşadığı olayları ve sorunları derinlemesine ele alacak, binanın durumunu inceleyecek ve sakinlerin yaşadığı endişeleri anlamaya çalışacağız.

Esenler'deki 5 Katlı Apartman: Aralıklı Çökmeler ve Endişeli Sakinler

Esenler ilçesinde bulunan Turgut Reis Mahallesi'nde yer alan 23 yıllık 5 katlı apartman, son beş yıl içerisinde belirli aralıklarla yaşanan çökmelerle adından söz ettiriyor. Bu olaylar, apartman sakinlerini büyük bir endişeye sürüklüyor ve günlük yaşamlarını olumsuz etkiliyor. Mehmet Zamanepçeçen adlı apartman sakinine göre, sorunlar 2018 yılında başlamış ve o zamandan beri çözüm üretilmemiştir.

Kentsel Dönüşüm Uygulaması: Beklentiler ve Gerçekler

2018 yılında, apartman sakinleri Esenler Belediyesi'ne başvurarak kentsel dönüşüm talebinde bulundular. Ancak, aradan geçen beş yıla rağmen herhangi bir çözüm üretilmediği iddia ediliyor. Kentsel dönüşüm süreci, genellikle yapıların güvenliğini artırmayı ve çürümüş, riskli binaları yeniden yapılandırmayı amaçlar. Ancak Esenler'deki bu apartmanda, belediyenin sürece yeterli ilgiyi göstermediği düşünülüyor.

Apartmanın Durumu ve Yaşanan Sorunlar

Apartman sakinleri, evlerinin tavanlarının belirli aralıklarla çöktüğünü ve duvarlardaki çatlakların arttığını dile getiriyor. Çöken tavanlarda beton dökümanlarının yanı sıra çürüyen demirler ve deniz çakılları bulunuyor. Bu durum, bina güvenliği açısından ciddi bir tehlike oluşturuyor. Apartman sakinleri, belediyeye, zabıtaya ve karakola başvurmuş ancak beklenen ilgiyi görememiştir.

Belediye Yetkilileri ve Kentsel Dönüşüm Süreci

Esenler Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, apartmanın sağlık tesis alanında kaldığı ve hak sahiplerinin yüzde 29 oranında talepte bulunduğu belirtildi. Ancak yüzde 75 gibi daha yüksek bir talep oranına ulaşmadığı için kentsel dönüşüm sürecinin henüz tamamlanmadığı ifade edildi. Bu durum, apartman sakinlerinin beklentileriyle gerçekler arasında bir fark olduğunu ortaya koyuyor.

Sonuç: Esenler'deki Korku Apartmanı ve Sakinlerin Çabaları

Esenler'deki korku apartmanının yaşadığı sorunlar, sadece yapısal bir mesele olarak değil, aynı zamanda sakinlerin günlük yaşamlarını nasıl etkilediği açısından da önemlidir. Binanın durumu ve belediye yetkililerinin yaklaşımı, sakinlerin geleceği ve güvenliği açısından büyük bir önem taşıyor. Bu tür sorunlar, kentsel dönüşüm süreçlerinin nasıl işlediğini ve hangi zorluklarla karşılaşıldığını anlamak açısından da dikkate değerdir.

Sıkça Sorulan Sorular

Apartman sakinleri neden endişe içinde?

Esenler'deki 5 katlı apartman, belirli aralıklarla yaşanan çökmelerle sakinlerin endişesini artırıyor. Tavanlardaki çökmeler ve yapısal sorunlar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentsel dönüşüm süreci nedir?

Kentsel dönüşüm, riskli ve çürümüş binaları yeniden yapılandırarak yaşam alanlarını güvenli hale getirme amacını taşır. Ancak Esenler'deki apartmanda sürecin tamamlanmaması sıkıntılara neden olmuştur.

Belediye yetkilileri ne diyor?

Esenler Belediyesi, apartmanın kentsel dönüşüm sürecinde yeterli talep oranına ulaşılmadığını belirtiyor. Bu nedenle sürecin henüz tamamlanmadığını ifade ediyor.

Apartman sakinleri ne tür sorunlar yaşamaktadır?

Apartman sakinleri, tavanlardaki çökmeler, çatlaklar ve yapısal sorunlar gibi ciddi güvenlik tehditleriyle karşı karşıya. Bu durum günlük yaşamlarını olumsuz etkiliyor.

Esenler'deki korku apartmanının geleceği nasıl görünüyor?

Apartman sakinleri, belediye yetkililerinin daha fazla ilgi göstermesini ve yapısal sorunların çözülmesini bekliyor. Ancak sürecin nasıl ilerleyeceği belirsizliğini koruyor.