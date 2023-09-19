Esenyurt'ta korkunç cinayet! Eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kadın cinayeti yaşandı. Cinayet ve katilin olay yerinden uzaklaştığı ana ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı buldu. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen korkunç cinayet "Pes artık!" dedirtti.

DEFALARCA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ!

Kan donduran cinayet Esenyurt'un Pınartepe Mahallesi 1289. Sokak'taki binada yaşandı. 50 yaşındaki Ramazan Dağlar ile aynı yaştaki eşi Peri Dağlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eline bıçak alan vahşi koca, eşini çocuklarının ve komşularının gözü önünde defalarca bıçakladı, ardından olay yerinden kaçtı. Katilin olay yerinden elindeki kanlı bıçağı temizleyerek kaçtığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve büyük tepki çekti.

Olayın yetkililere ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Peri Dağlar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ZANLI RAMAZAN DAĞLAR YAKALANDI

Eşini vahşice katleden ve olayın ardından kaçan Ramazan Dağlar, Yenikent Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ekipler tarafından polis merkezine götüren şüphelinin "kasten öldürme" suçundan işlemleri devam ediyor.

Eşini öldüren Ramazan Dağlar'ın olayın ardından elinde bıçakla kaçma anı ve sonrasında yaşananlar, mahalle sakinlerince cep telefonuyla kaydedildi.