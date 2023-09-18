Ünlü oyuncu intihar etti! Savaşçı, Sakarya Fırat ve daha birçok dizi ile tanınan ünlü oyuncu canına kıydı!

Savaşçı, Sakarya Fırat, Elif dizilerinde rol alan 36 yaşındaki sinema oyuncusu Merve Kayaalp, babasının silahlı canına kıydı.

Ünlü oyuncu intihar etti! Savaşçı, Sakarya Fırat ve daha birçok dizi ile tanınan ünlü oyuncu canına kıydı!

Dalaman'ın Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katı balkonundan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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ÜNLÜ OYUNCU İNTİHAR ETTİ!

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sinema oyuncusu Merve Kayaalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kayaalp'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Ünlü oyuncu intihar etti! Savaşçı, Sakarya Fırat ve daha birçok dizi ile tanınan ünlü oyuncu canına kıydı! - Resim : 2Evde kimsenin olmadığı sırada babası Rıza Kayaalp'a ait ruhsatlı tabanca ile yaşamına son veren oyuncu Merve Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı.

MERVE KAYAALP KİMDİR?

Oyunculuk alanında eğitimini Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde tamamlayan Merve Kayaalp, kariyerine İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda başladı. Burada bir buçuk yıl süreyle deneyim kazandıktan sonra, özel tiyatro sahnesine adım attı.

Ünlü oyuncu intihar etti! Savaşçı, Sakarya Fırat ve daha birçok dizi ile tanınan ünlü oyuncu canına kıydı! - Resim : 3Alternatif tiyatro dünyasının önemli isimlerinden Versus Tiyatro ve Tiyatro Ritm'de rol aldı. Merve Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı.

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