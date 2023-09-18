Tuzla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Orhanlı Mahallesi Anıt Sokak'taki tek katlı madeni yağ üretimi yapılan bir fabrikada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.