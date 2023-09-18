Burdur’da elektrikli bisiklete arkadan ok gibi vurdu!

Burdur’da elektrikli bisiklet arabaya ok gibi saplandı. Edinilen bilgiye göre Cengiz A. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken Mehmet Ö. idaresindeki elektrikli bisiklete arkadan vurdu.

Burdur’da elektrikli bisiklete arkadan ok gibi vurdu!
Burdur’da elektrikli bisiklete arkadan ok gibi vurdu!
Editör: Süleyman Daban
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Burdur’un Çeltikçi ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Cansız bedeni yük asansörüyle taşındıCansız bedeni yük asansörüyle taşındıYurt

 BURDUR'DA KAZA

Kaza, saat 20.30 sıralarında Burdur’un Çeltikçi ilçesi Ağlasun kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Cengiz A. (59) idaresindeki 07 CZU 15 plakalı otomobil, Bucak istikametine seyir halindeyken Ağlasun Kavşağına geldiği esnada aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet Ö. (69) idaresindeki elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özkü yola fırlarken elektrikli bisiklet arabaya ok gibi saplandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Cengiz A.’ya ilk müdahaleyi yaparken Mehmet Özkü’nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cengiz A. ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Özkü’nün cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # Burdur'da kaza # elektrikli bisiklet
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