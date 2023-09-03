Eskişehirli madenciler kararlı! Mücadeleyi yükseltecekler

Eskişehir'de Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şubesi'nin örgütlü olduğu Doruk Madencilik'te çalışan ve alacakları konusunda mağdur olan maden işçilerinin oturma eyleminde 4 gün geride kaldı. Aydınlık'a konuşan Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, sorumlular çözüm adımı atmadığı takdirde çareleri kalmadığını ve açlık grevine başlayacaklarını ifade etti.

Daha önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'nda olan maden, 2022 Aralık'ta ihaleyle Doruk Madencilik'e devredildi. Kocabıyık, 2016 yılından beri işçi alacakları sorununu taraflarla çözmek için çabaladıklarını belirtti ancak bir noktaya ulaşılamadı.

EYLEM NEDENLERİNİ SIRALADILAR

Sendika eylem gerekçesini, 9 aydır ödenmeyen ve ödeme planı çıkartılmayan kıdem tazminatları, çalışandan kesilip hesaplarına aktarılmayan kesintileri, düzenli ödenmeyen ödendiğinde ise parçalı ödenen maaşlar, 2016 yılından bugüne kadar Toplu İş Sözleşmesi uygulanmaması ve bundan doğan hakların ödenmemesi, çalışma yeri yeraltı olup işçiye tebliğ edilmeden 190 kişinin sigortaları ve maaşları yer üstüne göre uygulanması olarak açıkladı.

Sendika, 200 kişinin 2022 Aralık ayında ödenmesi gereken kişi başı ortalama yaklaşık 200’er bin lirasının; 650 kişinin de Toplu İş Sözleşmesinden doğan ve yüksek hakemden gelen karar bağlamında kişi başı ortalama 150 bin lira alacağının olduğunu öne sürdü.

HATANIN BEDELİ İŞÇİYE

Şube Başkanı Kocabıyık, şu bilgileri verdi:

- Firma yetkililerinden bize dönüş oldu ancak alacaklarımızı 7-8 aylık sürece bölmek istediler. O paranın gelip gelmeyeceği belli değil bir netlik de yok. Biz de 4 taksitte alalım dedik, ona da yanaşmadılar. “Devir aşamasında TMSF bunu firmaya rücu etmemiş. Biz sendika olarak TMSF'den belgeleri istedik ama cevap gelmedi. Başta yapılan hatalı işler bugün işçinin ekmeğinden kesiliyor.

AÇLIK GREVİNE BAŞLAYACAKLAR

Kocabıyık konuşmasını şöyle sürdürdü: