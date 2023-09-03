Sinop'ta asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

Boyabat ilçesinde asansör boşluğuna düşen 61 yaşındaki işçi Osman Dinler, ağır yaralandı.

Sinop'ta asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı
Boyabat ilçesinde asansör boşluğuna düşen 61 yaşındaki işçi Osman Dinler, ağır yaralandı.
Editör: Süleyman Daban
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Gökdere Mahallesi'nde inşaat halindeki binada işçi olarak çalışan Dinler, dengesini kaybederek 1. kattan asansör boşluğuna düştü.

İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Düştüğü yerden çıkarılan yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Durumu ağır olan Osman Dinler'in (61) daha teşekküllü bir hastaneye sevk edileceği bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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