Fatih Camii imamı taburcu oldu

Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıda yaralanan imam Galip Usta, tedavisinin ardından taburcu edildi. Hastane çıkışında açıklama yapan Usta "En kısa sürede camiye geçmeyi arzu ediyorum." dedi.

Fatih Camii imamı taburcu oldu

İstanbul Fatih Camii'nde bıçaklı saldırıya uğrayan cami imamı Galip Usta taburcu edildi.

Camiye girerek slogan atan bir şahıs, kendisini uyaran cami imamı Galip Usta ile hafız öğrenci Bilal Erdem’i bıçaklayarak kaçmıştı.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavi edilen Kurra Hafız Galip Usta taburcu oldu.

Hastane çıkışında açıklama yapan Usta, "Tedavim biraz sürebilir, İnşallah en kısa zamanda camiye geçmeyi arzu ediyorum." şeklinde konuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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