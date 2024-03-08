FETÖ ile ilgili yeni soruşturma! 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Yurt genelinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak, başkentte, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturma düzenlendi. Soruşturmanın detaylarına ilişkin başsavcılıktan açıklama geldi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ soruşturmalarında ele geçen dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme ve etkin pişmanlık beyanları neticesinde, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara merkezli 3 ilde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için başlatılan operasyonların sürdüğü belirtildi.