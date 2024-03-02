FETÖ'nün Kozmik oda davasında görevli savcı ve hakimlere verilen cezalar onandı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, FETÖ'nün "kozmik oda kumpası" davasında üç eski yargı mensubuna verilen cezaları onadı. Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığının kozmik odalarındaki aramaya ilişkin soruşturmayı yürüten eski savcı Mustafa Bilgili 17 yıl 1 ay, eski hakim Halil İbrahim Kütük 12 yıl 1 ay ve eski hakim Nihal Uslu 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, kozmik odadaki aramalara katılan eski hakim Kadir Kayan'ın da aralarında olduğu firari sanıklar hakkında verilen dosyaların ayrılması yönündeki kararları uygun buldu. Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik suikast iddialarıyla başlatılan soruşturmada, Genelkurmay’ın bütün itirazlarına rağmen Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığının "kozmik oda" olarak bilinen kısımlarında 20 gün boyunca arama yapılmıştı.

FETÖ'nün Kozmik oda kumpasına ilişkin Yargıtay 16. Ceza Dairesindeki yargılamalar sırasında, aramalarda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin "devlet sırrı" niteliğindeki dokümanlarının ele geçirildiği Genelkurmay belgeleriyle tescillenmişti.