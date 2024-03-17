Gazeteci Ali Sirmen hayatını kaybetti

Cumhuriyet Gazetesi yazarı, Cumhuriyet Vakfı Üyesi, sinema-dizi oyuncusu Ali Sirmen 84 yaşında hayatını kaybetti. Türk sanat müziği bestekârı ve keman sanatçısı Sadi Işılay'ın torunu olan Ali Sirmen, bir süredir İstanbul'da tedavi görüyordu.

Sirmen'in cenaze programı henüz paylaşılmadı.

ALİ SİRMEN KİMDİR?

Ali Sirmen, 10 Kasım 1939 tarihinde İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudu 1966 yılında köşe yazarlığına Akşam Gazetesi'nde başladı. Yeni Ortam ve Milliyet gazetelerinde köşe yazısı yazdı. Vefat ettiği güne kadar Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Sirmen, 1972 yılında kurulan Barış Derneği'nin kuruluşunda yer aldı.

Sirmen gazeteciliğinin yanında oyuncu kişiliği ile tanınan bir isimdi. İkinci Bahar televizyon dizisinde Antepli bir komiseri canlandırdı. Cumhuriyet adlı filmde ise, Cumhuriyet Gazetesi'nin kurucusu olan Yunus Nadi Abalıoğlu'nu canlandırdı. SkyTürk kanalında, Siyah-Beyaz isimli programda sunuculuk yaptı. Cem TV'de Süheyl Batum ile Ayıptır Söylemesi isimli tartışma programını sundu.

2015 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

Mine Sirmen ile evliliğinden 1966 yılında Devrim isimli bir oğlu oldu. 25 Mart 2020 tarihinde Kovid-19 teşhisi konuldu. Tedavi sonrası 4 Nisan 2020'de koronavirüsü yendi. 17 Mart 2024 yılında tedavi gördüğü İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.