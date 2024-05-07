Gaziantep'teki feci kazada tutuklama! Beton mikserinin sürücüsü cezaevine girdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 9 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında gözaltına alınan beton mikseri sürücüsü Mehmet Göğüş tutuklandı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlar ise toprağa verildi.

Gaziantep'teki feci kazada tutuklama! Beton mikserinin sürücüsü cezaevine girdi
Editör: Haber Merkezi
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Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazada beton mikseri sürücüsü Mehmet Göğüş, tutuklandı.

İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde minibüs ile Mehmet Göğüş yönetimindeki çimento yüklü beton mikseri çarpışmıştı. 9 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında, kazadan sonra hastaneye kaldırılan sürücü Mehmet Göğüş, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Hakkında hazırlanan evrakla mahkemeye sevk edilen sürücü hakkında tutuklama kararı verildi.

Bu arada, kazadan saniyeler önce çimento yüklü aracın Hatay yönünden İslahiye ilçesine doğru seyir halindeki görüntüsüne ulaşıldı. Görüntülerde, aracın sol şeritte ilerlediği ve bir otomobili solladığı görüldü.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, ilk önce Yeşilyurt Mahalle merkezine götürülerek helallik alındı. Daha sonra kırsal Yeşilyurt Mahalle Mezarlığına götürüldü. Cenazelerden 8'i Yeşilyurt Mahalle mezarlığında, 1 ise Esenler Mahallesi'nde toprağa verildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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