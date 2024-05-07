Gaziantep'teki feci kazada tutuklama! Beton mikserinin sürücüsü cezaevine girdi

Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazada beton mikseri sürücüsü Mehmet Göğüş, tutuklandı.

İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde minibüs ile Mehmet Göğüş yönetimindeki çimento yüklü beton mikseri çarpışmıştı. 9 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında, kazadan sonra hastaneye kaldırılan sürücü Mehmet Göğüş, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Hakkında hazırlanan evrakla mahkemeye sevk edilen sürücü hakkında tutuklama kararı verildi.

Bu arada, kazadan saniyeler önce çimento yüklü aracın Hatay yönünden İslahiye ilçesine doğru seyir halindeki görüntüsüne ulaşıldı. Görüntülerde, aracın sol şeritte ilerlediği ve bir otomobili solladığı görüldü.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, ilk önce Yeşilyurt Mahalle merkezine götürülerek helallik alındı. Daha sonra kırsal Yeşilyurt Mahalle Mezarlığına götürüldü. Cenazelerden 8'i Yeşilyurt Mahalle mezarlığında, 1 ise Esenler Mahallesi'nde toprağa verildi.