Teleferik kazasında iddianame hazır! 27 yıla kadar hapis cezaları isteniyor

Antalya'da 12 Nisan'da yaşanan teleferik kazası ile ilgili iddianame hazırlandı, 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

12 sanığa trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma ile taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma suçları yöneltildi. Sanıklar hakkında 27 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Tutuklu şüphelilerden dönemin ANET Genel Müdürü Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu 12 kişiden 7'si asli, 5'i tali kusurlu bulundu. Kocagöz, adaylık için görevinden istifa etmişti. Ancak iddianamede bakım tarihi döneminde yetki devrinin yapılmış olmasının sorumluluğu ortadan kaldırmadığına dikkat çekildi.

İddianamede, devrilen direği tutan cıvataların sıkı olmadığı ve üzerlerinde korozyon olduğu tespitine yer verildi. Yıkılan direkteki makara sisteminin iç kısmının yıpranmış olduğu belirtildi.

Yüklenici firma Mega Tower AŞ'nin bakım, onarım ve teknikten sorumlu 3 kişiyi ustalık ve yetkinlik belgeleri olmamasına rağmen çalıştırdığı bilgisi yer aldı. Bu durum yaşanan kazanın ana nedenlerinden biri olarak kabul edildi.

Teleferikte hat boyunca toplam 196 makara yer alıyor. 42’sinin her bakımda değiştiği bakım fişlerinde yazıyordu. Ancak bu makaraların tamamının tornalanarak yerine takıldığı belirtiliyordu. Yeni değişen makaraların tornalanması şüpheli bulundu.

Mega Tower firmasının amiri olan Sanık Serkan Yellice'nin olaydan hemen önce alkol aldığı belirlendi. Yellice'nin savcılık ifadesinde bakımın en az 60 gün sürmesi gerektiğini şirkete bildirmesine rağmen 14 günde bakımın yapıldığı da yer aldı.