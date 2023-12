Gazze'de Ölenlerin Sayısı 20 Bin 424'e Çıktı!

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı Gazze'ye yönelik saldırılar devam ediyor. Bölgedeki can kaybı her geçen gün artıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından hayatını kaybedenlerin sayısı ile ilgili yeni bir açıklama daha geldi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verdi.

Kudra, son 24 saatte İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 166 Filistinlinin daha öldürüldüğünü, 384 kişinin de yaralandığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısının 20 bin 424'e, yaralananların sayısının da 54 bin 36'ya yükseldiğini duyurdu.