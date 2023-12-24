Direnen Filistin'e Dünya Çapında Destek!

Filistin'e destek eylemleri sınırları aştı. ABD, Kanada, İtalya, Almanya ve Hollanda'da yapılan eylemlerde İsrail saldırganlığı kınandı, saldırıların durması çağrısı yapıldı.

Direnen Filistin'e Dünya Çapında Destek!

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları tüm dünya ülkelerinde protesto ediliyor.

ABD'nin San Francisco kentinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan göstericiler ''Özgür Filistin'' sloganları attı.

Kanada'nın Toronto kentinde de bir alışveriş merkezinde toplanan protestocular, Filistin'e destek amacıyla oturma eylemi yaptı.

İtalya'nın başkenti Roma'da "Gazze'de soykırımı durdurun" çağrısıyla gösteri düzenlendi. İsrail'in saldırganlığının protesto edildiği gösteride Özgür Filistin çağrısı yapıldı.

Almanya başkenti Berlin'de de Gazze'ye destek yürüyüşleri yapıldı. İsrail'in savaş politikalarına tepki gösterildi.

Hollanda'nın Utrecht şehrinde yüzlerce kişi bir araya geldi. Uluslararası ceza kurumlarının İsrail'e karşı duyarsızlığı eleştirildi.

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