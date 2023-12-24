İstanbul Havalimanı Rekor Kırdı!

İstanbul Havalimanı 4-10 Aralık'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Günlük ortalama 1296 uçuş yapıldı.

İstanbul Havalimanı Rekor Kırdı!

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının 4-10 Aralık tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1296 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1286 uçuşla Londra Heathrow, 1251 uçuşla Amsterdam Schiphol ile 1217 uçuşla Paris Charles de Gaulle havalimanları izledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul havalimanı # rekor
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