Gelinlik ve damatlıkla sandıklara gittiler

Akşam saatlerinde düzenlenecek düğün töreni öncesi gelinlik ve damatlıkla merkeze bağlı Karaca Mahallesi'ndeki 100. Yıl Ortaokulu'na gelen Özge (23) ve İsmail (24) Çoban çifti, kayıtlı oldukları sandıkta oy kullandı.

Özge Çoban, gazetecilere, "Düğünümüz seçim gününe denk geldi. Böyle nasipmiş. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Bugüne denk gelmesi bizim için ayrı bir anı oldu. İleride çocuklarımıza anlatacağımız anımız oldu." dedi.

İsmail Çoban da düğünlerinin seçim gününe denk gelmemesi için uğraştıklarını ancak ikinci tura kalınca da ertelemediklerini anlatarak, "Nasip böyleymiş. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. " diye konuştu.

SAMSUN'DA SANDIĞA GELİNLİĞİYLE GELEN SEÇMEN OY KULLANDI

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda gelinliğiyle sandık başına gelen seçmen oy kullandı.

Beyzanur Karabacak (23), Liman Mahallesi'ndeki Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu'na gelinliğiyle geldi.

Karabacak, 1049 numaralı sandıkta oy kullandıktan sonra, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelinlikle oy kullanmaya geldiği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Bugün nikahı olduğunu, temmuzda düğünlerinin olacağını, nikahtan çıkarak oy kullanmaya geldiğini belirten Karabacak, seçimin herkes için hayırlı olmasını diledi.

Erhan Karabacak ise gazetecilere eşi ile farklı sandıklarda oy kullandıklarını belirterek, "Seçim şimdiden vatana millete hayırlı olsun." dedi.