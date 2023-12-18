Genç Medyacılar Derneği Genel Başkanı Umut Emre Çınar: "Asgari Ücret Haberi Yapanlar Asgari Ücret Alıyor"

GMD Genel Başkanı Umut Emre Çınar, 2024 yılı için belirlenecek asgari ücret öncesi basın mensuplarının yaşadığı maddi sıkıntılara dikkat çekti.

Milyonlarca insanımızın gözü kulağı gazetecilerden gelecek haberde diyen Genel Başkan Çınar, "Emekçisi, emeklisi, işvereni 2024 yılı için belirlenecek asgari ücret oranına kilitlenmiş durumda. Hemen hemen her yerde bu konu konuşuluyor ve bu konuyla ilgili yapılan haberler, açıklamalar, programlar dikkatle takip ediliyor. Peki milyonlarca insanımız pür dikkat TV’leri, gazeteleri takip ederken, o haberleri yapan basın emekçilerimiz ne kadar maaş alıyor? Bu hiç düşünülüyor mu? Maalesef ülkemizde ve dünyada olup bitenleri anbean aktaran basın mensuplarımız asgari ücret alıyor. Merakla ve heyecanla yeni asgari ücretin ne olacağını bekleyen milyonların içerisinde bu haberi kamuoyuna duyuran basın emekçilerimiz de var. Belli başlı birkaç medya kuruluşu dışında, asgari ücretin üstünde maaş alan basın mensubumuz yok denecek kadar az. Bu durumda Türk Basını nasıl ileriye gidecek, TürkiyeYüzyılı’nda ülkemizin gelişmesine ve büyümesine nasıl destek olacak?" ifadelerini kullandı.

"Türk Basınının Güçlenmesi İçin Basın Mensuplarımıza Hak Ettiği Verilmeli"

Türk Basınının hem içeride hem dışarıda daha da güçlenmesi için basın mensuplarının yaşam standartları artırılmalı diyerek açıklamasına devam eden GMD Genel Başkanı Umut Emre Çınar, "Her türlü afette, yaşanan bir olayda ya da verilecek bir müjde de bile saatlerce görevlerinin başında olan, gelişmeleri dakika dakika takip ederek kamuoyu ile paylaşan basın mensuplarımızın çalışma koşulları göz önüne alınmalı ve verdikleri emeklerinin karşılığında bir ücret almaları sağlanmalıdır. Hükümet yetkililerimizden ve özellikle İletişim Başkanlığımızdan bu konuya önem vermelerini ve yapılacak bir çalışma ile basın mensuplarımızın yaşam standartlarının yükseltilmesini talep ediyoruz." dedi.