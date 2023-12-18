Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu! İşte Nefes Kesecek Karşılaşmalar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için kura çekimi gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde yapılan kura çekiminin ardından eşleşmeler belli oldu. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekiminin ardından ortaya çıkan eşleşmeler...

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu! İşte Nefes Kesecek Karşılaşmalar
Editör: Yasin Kerim Aşan
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içi oynanan 6. hafta müsabakalarının tamamlanmasının ardından turnuvada adını son 16'ya yazdıran ekipler belli olmuştu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu yıl ülkemizi temsil eden Galatasaray, A Grubu'nda oynadığı mücadelelerin ardından topladığı 5 puanla grubunu 3. sırada tamamlamış ve son 16 turuna katılma hakkı elde edememişti. Sarı-kırmızılılar, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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Devler Ligi'nde Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirildi.

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Kopenhag, Arsenal, PSV Eindhoven, Real Madrid, Napoli, Real Sociedad, Inter, Atletico Madrid, Lazio, Borussia Dortmund, PSG, Manchester City, Leipzig, Barcelona ve Porto grup aşamasının ardından bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı.

Kura çekimine, Bayern Münih, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City ve Barcelona seri başı olarak katıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekiminin ardından gerçekleşen son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

• Porto - Arsenal
• Napoli - Barcelona
• PSG - Real Sociedad
• Inter - Atletico Madrid
• PSV Eindhoven - Borussia Dortmund
• Lazio - Bayern Münih
• Kopenhag - Manchester City
• Leipzig - Real Madrid

Son 16 turunda ilk maçlar 13-14-20-21 Şubat'ta, rövanş maçları ise 5-6-12-13 Mart'ta oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kura çekimi ise 17 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Ligi'nin final müsabakası, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

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